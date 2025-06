Influenciadora cearense viraliza após ficar solteira e receber 'comemoração' das amigas

A influenciadora cearense Ariane Santos ganhou uma surpresa divertida das amigas nesta semana, enquanto estava em um restaurante em Fortaleza: um carro estilo "loucuras de amor" para "celebrar" a solteirice.

Com balões coloridos e o locutor da mensagem questionando "cadê a mãe que está solteira, cadê?", o carro se aproximou da mesa onde a influenciadora estava, com o hit "Agora eu tô solteira", da funkeira Valesca Popozuda, tocando no volume máximo.

Surpresa, Ariane se divertiu com a mensagem e compartilhou o registro do momento nas redes sociais. "Minhas amigas que chamaram o carro de mensagem pra comemorar que eu estou solteira. Será se meu relacionamento era bom?", brincou, em publicação feita no Instagram.

Até a manhã deste sábado (7), o vídeo já contava com mais de 350 mil visualizações. Confira as imagens: