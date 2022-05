Após loucura de amor e pedido de desculpas em faixa, casal reata relacionamento em Marco, no Ceará

Depois de mobilizar a cidade de Marco, no Ceará, com seu pedido público de perdão em faixa pendurada em uma praça, o vendedor Fernando Teles, 30 anos, conseguiu reatar o relacionamento de forma oficial com a costureira Gleyciane Ferreira, 22, após uma nova "loucura de amor".

O casal já vinha conversando há vários dias, quando o caso veio à tona e repercutiu nas redes sociais. Na noite desta terça-feira (24), ele apareceu na porta da casa dela com um carro de som e um buquê de flores, repetindo o gesto feito sem sucesso na última semana.

Desta vez, no entanto, o ato veio acompanhado de alianças, o pedido de casamento, e o mais importante: o sim da amada. "Fiz outra serenata, a pedi em casamento e agora estamos noivos. Vamos nos programar para morar juntos de novo e casar no fim do ano", disse Fernando.

Música

A tentativa de reatar a relação ganhou grande apoio popular no município de Marco no sábado (21), após a faixa com o pedido de desculpas ser levantada na principal praça da cidade. "Gleyciane me perdoa. Já te liguei, mandei mensagem, por que não me responde? Me desculpa, nunca foi minha intenção de te magoar", dizia o texto.

No mesmo dia, a futura nova relação ganhava mais um aliado. Uma cantora amiga de Fernando gravou uma música em vídeo e postou nas redes sociais. A letra de "Volta Gleyciane" se baseou na própria trajetória do vendedor e sua tentativa de redenção.

Legenda: Nova faixa pendurada na cidade agradece campanha Foto: Reprodução Redes Sociais

Após o final feliz, Fernando postou nova faixa na cidade, agradecendo o apoio e a hastag utilizada na campanha. "Quero agradecer a todos os que usaram a #VoltaGleyciane. Obrigado todos pelo apoio e foram tanto os pedidos que hoje ela voltou pra mim. Obrigado", disse.

