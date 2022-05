Ex-namorado faz loucura de amor e estende faixa em praça pública: "por que não me responde?"

Um vendedor de 30 anos de Marco, no interior do Ceará, recorreu a um pedido de desculpas público na tentativa de reatar com a ex-namorada. Ele estendeu uma faixa na praça principal da cidade, com o recado para jovem de 22 anos.

"Gleyciane me perdoa. Já te liguei, mandei mensagem, por que não me responde? Me desculpa, nunca foi minha intenção de te magoar", diz o texto.

Fernando Teles disse que a faixa foi colocada na última terça-feira (17), um dia após ter aparecido na porta da casa da ex-namorada com um carro de som, no estilo "loucura de amor".

"Ela falou comigo rapidamente na porta e depois entrou. Eu tava com os presentes e buquê de flores e entreguei a mãe dela, disse que a amava muito. No dia seguinte coloquei a faixa", comenta.

Ele conta, no entanto, que a repercussão de sua tentativa de retomar o relacionamento veio com o recado em praça pública, local estratégico escolhido por ele. "Foi para todo mundo ver que eu estou arrependido e que desejo voltar pra ela", afirma.

"Ela me disse que começaram a mandar foto pra ela. Isso gerou críticas, alguns comentários mentirosos também, mas a grande maioria das reações é positiva, muita gente torcendo por nós, não esperava essa repercussão toda", diz.

Relacionamento de dois anos

O vendedor explica que o relacionamento durou dois anos, dos quais os últimos três meses foram morando juntos. O rompimento se deu há cerca de um mês e meio, segundo ele "por uma briga besta".

Após o grande apoio popular, inclusive de alguns familiares ele disse que finalmente está conversando com a ex-namorada, na tentativa de se entenderem.

"A minha mãe chegou a conversar com ela, e acho que o apoio de todo mundo ajudou. Creio que ela ainda goste de mim. Se Deus quiser vai dar tudo certo e estaremos juntos de novo", diz.

