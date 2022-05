Ceará registra chuva em 70 municípios; Senador Pompeu tem maior acumulado

O Ceará registrou chuva em, pelo menos, 70 municípios no intervalo de 24 horas, segundo dados divulgados às 9h11 deste sábado (21) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação aconteceu em Senador Pompeu, com volume de 116 milímetros.

O ranking das maiores chuvas é seguido por Pedra Branca, com 100 mm, seguida por Iracema, com 71 mm, e Granja, no litoral Norte, com 70,3 mm.

Maiores acumulados até o momento

Senador Pompeu: 116 mm

Pedra Branca: 100 mm

Iracema: 71 mm

Granja: 70,3 mm

Jaguaretama: 68 mm

Milhã: 66 mm

Hidrolândia: 59 mm

Reriutaba: 58 mm

Previsão do tempo

Neste fim de semana, a Funceme prevê condições para chuvas mais concentradas no oeste e sul do Estado. Nas demais áreas, os registros deverão ser pontuais.

São esperadas chuvas mais concentradas na parte central do Ceará, na região Jaguaribana e no norte do Cariri. Já Fortaleza e Região Metropolitana apontam para precipitações isoladas entre madrugada e manhã, segundo o órgão.

As precipitações previstas deverão ocorrer por áreas de instabilidade atmosférica, assim como pela aproximação de sistema frontal, que está posicionado ao sul da região Nordeste, além de efeitos locais como temperatura, relevo e umidade.