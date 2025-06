Grávida, Rafa Kalimann diz que não pretende parar de trabalhar

Grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor cearense Nattan, a ex-BBB e atriz Rafa Kalimann disse que não pretende parar de trabalhar durante a gestação. A própria artista falou sobre o assunto em suas redes sociais.

“Não paro! Meu trabalho é muito importante para mim. Agora ativo o modo apresentadora, porque esse fim de semana tem Circuito Sertanejo”, disse ela, se referindo aos shows que apresentou na sexta-feira (6), em Pedro Leopoldo, Minas Gerais.

“É um trabalho atrás do outro, como sempre foi e vai continuar sendo assim até onde eu puder”, disse ainda.

Esta semana, Rafa terminou as gravações do filme “Minha Querida Alice”, baseado no livro de Samuel Machado.

Nattan e a ex-BBB assumiram o namoro em dezembro de 2024, mas os rumores sobre o relacionamento dos dois apontam que eles iniciaram em novembro.

Os boatos surgiram dias após ela terminar o namoro com o ator Allan Souza Lima, e do cantor cearense colocar um ponto final no noivado com Layla Samylle, após quatro anos juntos.