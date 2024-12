Os boatos de que o cantor Nattan e a atriz Rafa Kalimann estão vivendo um romance ganharam novos capítulos, nessa terça-feira (17), após o artista cearense compartilhar uma foto ao lado da ex-BBB nas redes sociais, além de aparecer em um vídeo chamando o pai dela de "sogro".

Essa é a primeira vez que a voz do sucesso "Última Noite" compartilha uma imagem ao lado de Kalimann. O registro foi repostado pela influenciadora, que também publicou vídeos do cearense interagindo com seus familiares.

Em uma das gravações, Nattan aparece jogando sinuca com os parente da ex-BBB e se refere ao pai dela como "sogro". Apesar das interações, os dois não confirmaram o namoro. No início deste mês, o cantor elogiou a atriz, mas negou que os dois estivessem juntos.

Veja também É Hit Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê em festa; veja detalhes É Hit Taty Girl decide adotar cachorro que viralizou ao assistir show dela no Piauí

No entanto, também nessa terça-feira, a sertaneja Roberta Miranda endossou os boatos e confirmou o suposto affair entre os dois: "Já sabia! Sou até madrinha", escreveu a cantora ao compartilhar um vídeo deles nas redes. "Vi tantos beijos, suspiro. [...] Felicidades meus amores", completou. (Assista abaixo)

VEJA VÍDEO

Os boatos de que Nattan e Kalimann estavam em um relacionamento começaram mês passado, após a atriz anunciar o fim do namoro com o também ator Allan Souza Lima. Eles ficaram juntos por um ano.

Também foi em novembro que o cantor cearense divulgou que terminara o relacionamento com a estudante Layla Samylle, filha do ex-prefeito da cidade cearense de Amontada, Paulo César Santos. Entre idas e vindas, o antigo casal ficou cerca de 5 anos juntos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.