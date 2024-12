Nattan elogia Rafa Kalimann, mas nega namoro com a ex-BBB

O cantor Nattan comentou o boato que estaria vivendo um affair com a ex-BBB e atriz Rafa Kalimann. Rafa está solteira desde que terminou o relacionamento de um ano com o ator Allan Souza Lima.

“Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática. Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não está rolando, mas pode acontecer”, disse ele, durante o Prêmio Multishow 2024, para o colunista do UOL Lucas Pasin.

O artista, inclusive, se apresentou na premiação, ao lado da também cearense Mari Fernandez.

Fim de namoro

No mês passado, Nattan também confirmou publicamente que o namoro com Layla Samylle chegou ao fim. “Eu tô solteiro. Infelizmente, a gente precisou apartar”, disse ele na época, ao jornalista Léo Dias.

Conforme o Extra, Nattan e Rafa se aproximaram durante o quadro do Domingão com Huck, "Dança dos Famosos", em 2023. Logo após o fim do namoro de Rafa com Allan, uma fonte garantiu ao site que viu a atriz e o cantor se beijando em um evento sertanejo em Caldas Novas (GO).

Depois, eles voltaram a se encontrar em solo cearense, durante as gravações do “Caldeirão com Mion”, o que teria facilitado para a continuação do romance.