Rodrigo Faro não renova contrato e deixa Record após 16 anos

O apresentador Rodrigo Faro deixará a Record em breve, segundo anúncio feito por ele nas redes sociais. Vinculado à emissora desde 2008, Rodrigo explicou que o fim do contrato ocorre agora, em dezembro deste ano, e não será renovado.

"Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão", iniciou Rodrigo no longo relato publicado no perfil do Instagram.

Veja a publicação:

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Faro não teria sequer aceitado uma proposta para comandar programas por temporada. Dessa forma, o 'Hora do Faro', exibido na emissora desde 2014 aos domingos, será retirado da grade de programação.

"Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis", agradeceu Rodrigo.

No fim do texto de despedida, o apresentador deixou em aberto quais os próximos trabalhos em que deve embarcar. Segundo ele, o momento é de animação para "novos desafios e projetos que estão por vir".