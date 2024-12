Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê em festa; veja detalhes

Ludmilla e Brunna Gonçalves reuniram diversos amigos e familiares para a festa de chá revelação do bebê nesta terça-feira (17). Em uma mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro, elas promoveram a cerimônia com o tema "Vale Encantado do Baby Brumilla", que começou já no início desta tarde e terá 12 horas de duração. Sob os olhares de cerca de 400 convidados, o casal revelou que está à espera de uma menina.

Brunna, grávida de três meses, já tinha dado uma prévia sobre detalhes da festa em suas redes sociais. O grande anúncio aconteceu em um palco repleto de flores e balões brancos, com uma estrutura onde estava escrito "Baby Brumilla" ao centro.

Assista ao vídeo de chá revelação

Famosos como Regina Casé, Giovanna Lancellotti, Bruna Biancardi, Nicole Bahls, Douglas Silva, Thaynara OG e também os ex-BBBs e colegas de reality de Bruna, como Barbara Heck, Gustavo Marsengo, Lais Caldas e o cearense Vyni marcaram presença no evento. Vestidos de branco, os convidados testemunharam o anúncio da chegada da menina, com direito a contagem regressiva e um espetáculo de efeitos visuais, com pirotecnia, fumaça e confetes rosa.

O evento, organizado por Andrea Guimarães, simula um vale encantado em tons de branco e verde, numa estética clean. A decoração conta com vários animais de pelúcia como macacos, coelhos, onças, ursos e renas.

Veja também É Hit Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam gravidez de primeiro filho Ser Saúde Entenda o que é fertilização ROPA, procedimento escolhido por Ludmilla e Brunna

FERTILIZAÇÃO

Ludmilla e Brunna realizaram o processo de fertilização em uma clínica em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista ao programa Fantástico, as duas relevaram o 'receio de gerar uma criança preta para o mundo'.

“Essa é a pauta da nossa conversa. É por isso que acho que é a gente adia tanto de ter, porque colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem também. É preciso coragem”, disse a cantora. "O mundo é muito cruel”, acrescentou Brunna.

Ainda na entrevista, a ex-BBB deu detalhes de como foi a fertilização: “Vai ser o óvulo dela. Com espermatozoide do doador, eles vão fecundar esse óvulo e colocar o embrião dentro de mim”.

Juntas desde 2017, Ludmilla e Brunna se casaram em 2019 em uma cerimônia surpresa que a cantora organizou em menos de 24 horas, com presença de amigos e familiares, para oficializar o relacionamento do casal.