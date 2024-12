Pão de Açúcar fecha loja de shopping em área nobre de Fortaleza; queima de estoque tem descontos de mais de 60%

A unidade do supermercado Pão de Açúcar, situada no Shopping Aldeota, em Fortaleza, encerrará suas atividades no próximo dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa nesta quarta-feira (18).

Esse o segundo encerramento de loja do Pão de Açúcar na capital cearense em dois meses. Em outubro deste ano, a companhia descontinuou uma unidade do supermercado também na Aldeota, localizada no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Senador Virgílio Távora.

A reportagem esteve no Pão de Açúcar do Shopping Aldeota nesta quarta-feira (18). No local, diversas prateleiras já estavam esvaziadas. Segundo os funcionários da loja, não há mercadorias expressivas a serem repostas.

Legenda: Unidade fica no Shopping Aldeota, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

De acordo com o relato de um trabalhador, mais da metade dos funcionários devem ser demitidos em acordo com a empresa. O restante será realocado em outras unidades do Pão de Açúcar em Fortaleza.

Por que o Pão de Açúcar vai fechar

Legenda: No Brasil, grupo francês possui quase mil lojas Foto: Shutterstock

No Ceará, o grupo só tem unidades de supermercado na Capital. O Pão de Açúcar informou que "avalia constantemente seu parque de lojas e, após estudos internos, optou pelo fechamento da unidade do Pão de Açúcar do Shopping Aldeota".

A companhia disse ainda que "os colaboradores que demonstraram interesse em permanecer na companhia estão participando de processos de recolocação para outras unidades de acordo com a disponibilidade de vagas".

Com descontos de mais de 60%, loja tem azeites por menos de R$ 30

Legenda: Loja tem promoções atrativas Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com o encerramento das atividades, o Pão de Açúcar do Shopping Aldeota realiza queima de estoque. Segundo funcionários, o estoque está quase zerado e não deverá haver mais promoções.

Entre os principais destaques estão itens de limpeza e higiene pessoal. Bebidas alcoólicas estão com redução média de 50% nos preços e, ao lado do azeite, foram os produtos mais buscados pelos clientes, quando a reportagem esteve no local.

Legenda: Azeite é um dos itens mais procurados por consumidores durante queima de estoque para o fechamento da loja do Pão de Açúcar no Shopping Aldeota Foto: Bruna Damasceno/Diário do Nordeste

Nesta quarta-feira, a unidade oferta descontos em itens que chegam a mais 60% na redução dos preços. Veja alguns dos principais destaques:

Condicionador: De R$ 29,99 por R$ 19,49 - desconto de 35%;

Amaciante em pó: De R$ 47,99 por R$ 28,79 - desconto de 40,01%;

Limpador perfumado: De R$ 12,49 por R$ 7,39 - desconto de 40,83%;

Limpador multiuso: De R$ 6,47 por R$ 3,85 - desconto de 40,49%;

Azeite de oliva extravirgem (marca Serra) de 46,99 por R$ 27,99 - desconto de 40%

Cerveja: R$ 6,79 por R$ 4,75 - desconto de 30,04%;

Evita mofo: de R$ 6,99 por R$ 3,49 - desconto de 50%;

Purificador de ambiente: de R$ 33,49 por R$ 13,29 - desconto de 60,31%;

Fralda infantil com 70 unidades: de R$ 125,90 por R$ 59,99 - desconto de 52,35%;

Geleia importada: de R$ 24,99 por R$ 11,99 - desconto de 52,02%;

Suplemento alimentar infantil em pó: de R$ 84,90 por R$ 49,99 - desconto de 41,11%;

Fórmula infantil: R$ 55,90 por R$ 33,49 - desconto de 40%;

Espumante argentino: de R$ 85,90 por R$ 42,79 - desconto de 50,18%;

Vermute italiano: de R$ 169,99 por R$ 84,90 - desconto de 50%;

Cachaça artesanal: de R$ 66,90 por R$ 32,99 - desconto de 50,68%;

Óleo de coco orgânico: de R$ 39,90 por R$ 19,79 - desconto de 50,4%;

Azeite de oliva extravirgem: de R$ 58,90 por R$ 34,99 - desconto de 40,6%.

Quarto encerramento em um ano

Nos últimos 12 meses, o Grupo Pão de Açúcar reduziu a quantidade de lojas no Ceará de 15 para 11. Vale lembrar que, em 2021, o número de unidades da empresa no Estado era mais do que o dobro do atual.

Em 31 de dezembro de 2023, o Mercado Extra da Seis Bocas, próximo à avenida Oliveira Paiva, fechou as portas. Cinco meses mais tarde, em maio, foi a vez de outro Mercado Extra encerrar as atividades, desta vez no bairro Sapiranga, na avenida Washington Soares.

O fechamento mais recente foi o do bairro Aldeota, no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Senador Virgílio Távora. A expectativa é de que o espaço seja ocupado por uma loja do Grupo São Luiz.

Diante dos recentes fechamentos, o Grupo Pão de Açúcar passa a contar com 12 unidades em Fortaleza, sendo 11 do Pão de Açúcar e somente uma do Mercado Extra nos seguintes bairros:

Pão de Açúcar: São Gerardo, Aldeota, Fátima, Mucuripe, Meireles, Cocó, Edson Queiroz e Luciano Cavalcante;

Mercado Extra: Fátima (Rodoviária).

As lojas atuais do Pão de Açúcar estão nos seguintes endereços:

Aldeota: Rua Bárbara de Alencar, 1887, Loja 1;

Cocó: Av. Eng. Santana Jr., 2277;

Edson Queiroz: Av. Washington Soares, 85;

Bairro de Fátima: Av. Aguanambi, 1393;

Bairro de Fátima: Rua Dr. Costa Araújo, 1132;

Mucuripe: Av. da Abolição, 3790;

Náutico: Av. da Abolição, 2900;

São Gerardo: Av. Bezerra de Meneses, 1498/1548;

São João: Av. Santos Dumont, 1169;

Shopping Center Um (Av. Santos Dumont, 3130);

Shopping Buena Vista: Av. Washington Soares, 1500, Lojas 3, 4 e 5.

