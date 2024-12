Simone Mendes revela que Simaria será vizinha dela em condomínio: 'A gente é irmã'

A reaproximação de Simone e Simaria deve ir além da participação de um show no Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a coleguinha dona do hit "Dois Tristes" revelou que a irmã irá morar no mesmo condomínio em que ela vive com Kaká Diniz e os filhos.

“[Simaria] tá lá em casa, tá comigo. Ela não tá morando comigo. A Simaria foi, ficou um tempinho comigo, trouxe os filhos para matar essa saudade desse tempo todo, ela ficou um pouquinho comigo", explicou Simone Mendes ao ser questionada sobre a relação delas.

Assista:

Em seguida, Simone revelou: "Ela vai morar agora no meu condomínio, na rua de cima. Isso é muito importante pros nossos filhos, eles são muito apaixonados".

Por fim, Simone fez uma declaração para a irmã: "A gente tem um amor muito grande, a gente é irmã, independente de tudo que a gente viveu. A gente tem uma história muito linda que eu tenho muito respeito, carinho, amor”, disse ela.

Simone e Simaria se reencontram em show com choro de emoção e selinho entre as irmãs

Simone e Simaria se reencontraram no palco durante show na última sexta-feira (13). Simaria, de 42 anos, curtiu a apresentação da irmã, Simone Mendes, de 40 anos, com quem formou a dupla de 2012 a 2022. Simaria mostrou animação, subiu ao palco no qual a irmã estava se apresentando, deu um selinho em Simone e chorou de emoção.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Simone fala sobre os questionamentos a respeito das possibilidades de um dia as irmãs voltarem a ser uma dupla. "Simone Mendes vai permanecer na carreira solo, Simaria vai construir a história dela, mas também não impede de lá na frente a gente fazer algumas capitais com Simone e Simaria", explicou.