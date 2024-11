Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam gravidez de primeiro filho

Ludmilla e Brunna Gonçalves acabam de anunciar que serão mães. A gravidez do primeiro filho do casal foi anunciada neste sábado (9) diretamente do show do Numanice, turnê de pagode da cantora, em São Paulo.

Em um vídeo exibido no show, Ludmilla aparece pintando um quadro e Bruna dançando, grávida. Ao fim, a pintura é relevada: um bebê.

“O tempo é como uma promessa, como um doce anúncio de que algo está por vir e de um novo sentimento que está esse criando”, diz o vídeo.

“Ao amanhecer, quando o primeiro raio da aurora toca o céu, eu sinto cada vez mais que ele está aqui, bem perto, crescendo em meu ser! E agora ele está pronto para todo mundo saber”, completa.

Com o anúncio, as duas se emocionaram no palco do Numanice e choraram abraçadas. O casal já havia divulgado sobre o processo de fertilização.

FERTILIZAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS

Ludmilla e Brunna realizaram o processo de fertilização em uma clínica em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista ao programa Fantástico, as duas relevaram o 'receio de gerar uma criança preta para o mundo'.

“Essa é a pauta da nossa conversa. É por isso que acho que é a gente adia tanto de ter, porque colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem também. É preciso coragem”, disse a cantora. "O mundo é muito cruel”, acrescentou Brunna.

Ainda na entrevista, a ex-BBB deu detalhes de como será a fertilização: “Vai ser o óvulo dela. Com espermatozoide do doador, eles vão fecundar esse óvulo e colocar o embrião dentro de mim”.

Juntas desde 2017, Ludmilla e Brunna se casaram em 2019 em uma cerimônia surpresa que a cantora organizou em menos de 24 horas, com presença de amigos e familiares, para oficializar o relacionamento do casal.