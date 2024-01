Ludmilla revela ansiedade com processo de fertilização de Brunna Gonçalves: ‘Não paro de pensar'

A funkeira Ludmilla foi a convidada, desta quarta-feira (17), do podcast Pod Pah e detalhou a ansiedade e a satisfação com o processo de fertilização que ela e a esposa, Brunna Gonçalves, estão vivenciando.

Lud contou que ela e a dançarina estão muito felizes com a decisão de fazer a fertilização in vitro (FiV) e acrescentou que não consegue parar de pensar no assunto, realização de um sonho para ambas. "É difícil pra gente por causa da nossa agenda, e é uma coisa cara. Precisa de tempo, e por isso o nosso demora um pouco mais, por causa da minha agenda. É seguro, muita gente que tem dificuldade faz, mulheres que estão em um relacionamento hétero usam esse método que vamos fazer. Estou ansiosa pra caramba, não paro de pensar nisso", compartilhou.

Veja também

A cantora ainda contou que foi ela quem insistiu e queria muito ter um filho com a esposa. "Já temos nomes, mas não sabemos o sexo. Nós sempre falamos sobre filhos, mas quem intensificou o negócio fui eu. Mas sempre foi o sonho dela, casar, ter filho, construir família", contou.

Durante uma viagem para Miami, na Flórida, em outubro do ano passado, o casal visitou uma clínica de fertilização para entender o tratamento e planejar o que precisa ser feito. Segundo nota publicada, na época, pela assessoria da dançarina, Brunna será a responsável por gerar o bebê. Em março de 2023, ela, inclusive, já havia falado sobre a vontade de ter um filho, mas que ainda tinha compromissos profissionais a cumprir.

Juntas desde 2017, Ludmilla e Brunna se casaram em 2019 em uma cerimônia surpresa que a cantora organizou em menos de 24 horas, com presença de amigos e familiares, para oficializar o relacionamento do casal.