Ludmilla e Brunna Gonçalves devem ter um filho após procurar clínica de fertilização nos EUA

Ludmilla e Bruna Gonçalves se preparam para gerar uma criança. Segundo informações do colunista Leo Dias, as artistas iniciarão um projeto de fertilização in vitro para se tornarem mães.

A informação foi confirmada pela equipe da cantora ao portal e disse que o processo terá início em breve.

Veja também

Segundo o site, o tratamento já estaria agendado em uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, na ocasião em que a cantora e a dançarina estiveram na cidade pela última vez.

A foto da visita delas ao local foi publicado pela própria clínica, mas deletada em seguida.

Bruna vai gerar criança

Ainda conforme LeoDias, Brunna será a responsável por gerar o bebê. O assunto, no entanto, permanece em discrição e o casal ainda não se pronunciou publicamente sobre o processo.