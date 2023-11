Sérgio Reis processa empreendimento e pede indenização de R$ 4,7 milhões

O cantor Sérgio Reis, de 83 anos, está processando um empreendimento de chalés e exigindo uma indenização que pode chegar a R$ 4,7 milhões. A informação é do UOL, que teve acesso ao processo.

Segundo o artista, a utilização de sua imagem para a comercialização dos imóveis fez com que todos os 300 chalés, com valor médio que variou entre R$ 200 mil e R$ 500 mil, fossem vendidos. Ele alega que ganhou R$ 45 mil, enquanto o faturamento da empresa pode ter sido de R$ 60 milhões, no mínimo.

Nem o cantor, nem a empresa responsável pelo empreendimento se pronunciaram ao UOL.

O caso

Sérgio Reis produziu uma série de merchandising para televisão, com direito a convidados, e com a saúde debilitada, inclusive contra a indicação de médicos e familiares. Ainda assim, o artista recebeu uma notificação de rescisão contratual.

Ele diz que existiam títulos e passaportes que lhe gerariam ativo de contraprestação por uso de imagem. Mas esses direitos não foram colocados no mercado pelo empreendimento.

O artista agora cobra judicialmente valores pecuniários, penalidades por rescisão contratual, indenização pelo uso de sua imagem e por prestação de serviços que não foram objeto de contrato, e danos morais e extrapatrimoniais

O processo corre na 29ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo desde o dia 22 de agosto deste ano, em segredo de Justiça.