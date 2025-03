Amado Batista celebra casamento com Calita Franciele, modelo 51 anos mais jovem

Tem casal oficializado no ar! Amado Batista, de 74 anos, e Calita Franciele, de 23, se casaram no civil em cerimônia realizada nessa quinta-feira (13), em um cartório no município de Água Boa, no Mato Grosso.

A noiva, 51 anos mais jovem, não deixou de registrar nenhum momento do dia especial. Através dos stories do Instagram, a Miss Universe Mato Grosso 2024 mostrou desde a maquiagem e cabelo até o momento da oficialização da união.

Já nesta sexta-feira (14), a modelo também compartilhou com os seguidores fotos do casamento. “Um dos dias mais especiais de nossas vidas”, escreveu na legenda.

O artista, por sua vez, repostou os registros do videomaker contratado pelo casal, Junior Souza. “Agradecemos sinceramente por nos permitirem registrar este dia tão especial na vida de vocês. Cada imagem capturada é um reflexo do amor e da alegria que vocês compartilham. Que essa nova etapa seja repleta de momentos inesquecíveis e muito amor. Parabéns!”, digitou o fotógrafo.

Nos comentários, os fãs felicitaram Amado e Calita pelo casamento. “A mulher se apaixona pelo homem que trata ela como princesa, como deve ser! Independente da idade ou situação, eles estão vivendo enquanto podem, se apaixonando enquanto podem. Tudo enquanto pode. Felicidades ao novo casal, que Deus abençoe sempre!”, escreveu uma seguidora.

“Eu entendo ela, deve ter cantando no ouvido dela, apaixona mesmo. Esse cara é f*! Vou no show dele, até eu quero casar com ele. (risos) Felicidades”, disse outra.

No próximo sábado (15), na Fazenda AB, em Cocalinho, recebe a festa de casamento dos pombinhos, que estão juntos desde junho de 2024.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.