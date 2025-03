Maryl Streep estaria vivendo romance secreto com ator Martin Short, diz site

A atriz Maryl Streep e o ator Martin Short, de "Only Murders in the Building" estariam namorando secretamente há pelo menos dois anos. A notícia foi compartilhada pelo portal norte-americano Page Six, que confirmou a informação com fontes próximas aos dois.

Ambos fazem parte da série da Disney+ e são amigos há muitos anos. O site também cita que familiares do casal foram "pegos de surpresa" com a novidade, mas que apoiam o relacionamento. “Meryl não conseguiu evitar se apaixonar por Martin", revelou uma informante. "Ele é um cavalheiro, faz ela rir e é uma pessoa positiva. Ela adora estar perto dele".

Amigos do casal também afirmam que eles são "adoráveis juntos" e não planejam casamento.

Meryl Streep foi casada por 39 anos com o escultor Donald James Gummer. Segundo o Page Six, eles se separaram em 2017, mas ainda estão casados judicialmente. O casal mantinha o relacionamento longe dos holofotes. Antes dele, ela se relacionou com o ator John Cazale, que morreu com câncer de pulmão em 1978.

Já Martin Short foi casado com Nancy Dolman por 30 anos, até a partida dela por câncer de ovário em 2010. O portal cita que os dois atores se aproximaram cada vez mais ao trocarem experiências com pessoas queridas que morreram por condições similares.

