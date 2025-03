Conheça Raphael Ghanem, humorista que tem 1 milhão de inscritos no Youtube e esgotou ingressos em turnê internacional

O humorista brasileiro Raphael Ghanem tem conquistado o mundo por meio da comédia. Atualmente em turnê pela Europa com o espetáculo “Se é que você me entende”, o comediante alcançou um feito histórico em Portugal: das 22 sessões agendadas no país, 18 já estão completamente esgotadas. No total, ele vai passar por 11 países e fazer cerca de 40 apresentações pelo continente.

A relevância internacional do artista vem sendo construída ao longo dos últimos anos. Raphael foi o primeiro brasileiro a estrear espetáculo de humor em diversos países.

"Em 2024, eu cheguei a fazer Portugal, Suíça, Irlanda e Edimburgo. Eu fui o primeiro comediante brasileiro a fazer em Edimburgo. Estocolmo também. Fui o primeiro na Escócia e na Suécia. Fui o primeiro comediante brasileiro a fazer nesses dois lugares. Naquela época, eu não estava bem assessorado como estou agora e não divulgamos isso. Mas eu também fiz nesses lugares pela primeira vez", revelou Raphael em entrevista à revista Contigo!.

A agenda em Portugal inclui apresentações em cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Cascais, Faro e outras. Com ingressos esgotados, o artista abriu sessões extras para suprir a alta demanda.

"O carinho do público brasileiro e local de Portugal tem sido inacreditável. Saber que meu humor atravessa o oceano e continua conectando com tanta gente é uma das maiores realizações da minha carreira", disse Raphael.

O show "Se é que você me entende" traz observações do artista sobre o cotidiano e situações inusitadas, em uma interação espontânea com o público.

Raphael Ghanem celebra ainda a conquista de 1 milhão de inscritos no YouTube e a marca de 9 milhões de seguidores nas redes sociais.

Além da carreira profissional como comediante, Raphael Ghanem trabalha com produções audiovisuais. O ator já atuou em Malhação (2010), 220 Volts (2011), De Volta pra Pista (2013), Verdades Secretas (2014), A Lei do Amor (2016) e Verão 90 (2019).