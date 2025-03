Homem bate selfie e registra, sem perceber, gravação de cena icônica de ‘Ainda Estou Aqui’

Um homem que passava em frente à casa que serviu de cenário para o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” bateu uma selfie e registrou, sem querer, as gravações do longa-metragem ganhador do Oscar 2025. A história foi contada pela sobrinha dele no X, que mostrou a imagem, e acabou viralizando.

A mulher explicou que o tio tirou a selfie pra mostrar o carro que estava estacionado na rua. “Gente, e o meu tio que há um tempo tirou essa foto com esse carro, só porque o pai dele tinha um carro igual quando ele era criança. Aí hoje foi ver e simplesmente tem as gravações de Ainda Estou Aqui acontecendo no fundo da foto”, publicou.

Na cena em questão, Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos posam, em frente à porta de casa, para as lentes de um fotógrafo, logo após o desaparecimento de Rubens Paiva (Selton Mello).

A publicação foi feita na quarta-feira (12) e tem mais de 1 milhão e visualizações no X, antigo Twitter.

Alguns internautas estão duvidando que a história seja verídica, mas a mulher garante que sim. “As pessoas estão dizendo que foi planejado sem contar com o fato que ele é velho e tem vista ruim”, explicou.