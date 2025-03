Quando Mercúrio estará retrógrado em 2025? Veja as datas e os signos mais afetados

O ano de 2025 promete muitas novidades, pois cinco planetas de grande impacto mudam de signo neste período. Assim, Mercúrio retrógrado pode até ser menos temido neste ciclo, mas, ainda assim, deve trazer consigo situações nada desejáveis. Portanto, é preciso cautela em diversos setores da vida.

Quando começa?

O fenômeno astrológico ocorre quando, do ponto de vista da Terra, o Mercúrio parece se mover para trás no céu. É resultado da diferença de velocidade entre as órbitas da Terra e de Mercúrio ao redor do Sol.

A primeira retrogradação de 2025 acontece em dois signos: tem início em 15 de março, no signo de Áries, e segue até 7 de abril, retornando para Peixes no dia 29 de março.

Tendências

Os principais desafios deste período incluem dificuldades na comunicação, falhas tecnológicas, desencontros em compromissos e mudanças inesperadas de planos.

“Como Mercúrio inicia sua retrogradação em Áries, um signo regido por fogo e impulsivo, há uma tendência a decisões precipitadas que podem gerar arrependimentos. No momento em que ele retorna para Peixes, a confusão pode se tornar mais emocional, trazendo dúvidas sobre o que realmente se quer”, explica a astróloga do Diário do Nordeste e terapeuta de caminhos, Julianna Formiga.

“Áries é direto e muitas vezes impaciente. Como Mercúrio rege a comunicação, quando está retrógrado em um signo de fogo, pode haver mais precipitação nas falas, desentendimentos por falta de filtro e decisões tomadas sem pensar. Isso pode resultar em conflitos desnecessários ou retrabalho em algo que foi iniciado sem planejamento adequado”, alerta a especialista.

Signos mais afetados

Os signos que sentirão mais intensamente esse Mercúrio retrógrado são:

• Áries: pode enfrentar desafios na comunicação e em tomadas de decisão rápidas;

• Libra: pode ter dificuldades em acordos e relacionamentos;

• Capricórnio: pode enfrentar atrasos em projetos profissionais e precisar rever estratégias;

• Câncer: pode sentir impactos em assuntos familiares ou emocionais.

Além disso, Gêmeos e Virgem, signos regidos por Mercúrio, também podem notar instabilidades em seus cotidianos. Julianna recomenda: “A retrogradação de Mercúrio reforça a necessidade de paciência e reflexão antes de novos inícios.”