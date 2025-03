Quem está na Mira do Líder do BBB 25? Veja quem Guilherme indicou

Após vencer a Prova do Líder no Big Brother Brasil (BBB) 25, Guilherme colocou seis pessoas na sua mira. A dinâmica foi realizada no programa ao vivo da noite desta sexta-feira (14), sob apresentação de Tadeu Schmidt.

Em uma de suas missões como líder, o pernambucano escolheu como alvo os seguintes participantes:

Gracyanne;

João Gabriel;

João Pedro;

Maike;

Eva;

Renata.

Por ter participado da dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi', Renata está imune, mas decidiu manter segredo sobre sua imunidade. Portanto, Guilherme deverá optar por uma das outras cinco pessoas para mandar direto ao paredão no domingo (16), sem direito à Prova Bate-Volta.

ENTENDA A DINÂMICA

"Na mira do líder" é uma das novas dinâmicas que entrou para a programação do Big Brother Brasil na edição do ano passado. Na atividade, quem está na liderança deve selecionar alguns brothers para sua mira.

Isso quer dizer que, durante a formação do paredão, o líder deve obrigatoriamente escolher um deles para indicar à berlinda.

