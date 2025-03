Com Poder Direto e paredão triplo, veja cronograma do BBB 25 desta semana

A nova semana de jogo no Big Brother Brasil (BBB) 25 contará com seis pessoas na Mira do Líder, Poder Direto (Poder Curinga) e paredão triplo. O apresentador Tadeu Schmidt detalhou, na noite desta quinta-feira (13), como acontecerá a formação de berlinda do domingo (16).

A dinâmica semanal terminará com uma berlinda tripla, que terá o resultado na próxima terça-feira (18).

No sábado (15), acontece a Prova do Anjo. No domingo (16), tem a formação do Paredão triplo, com Prova Bate-Volta. E na terça-feira (18), o décimo primeiro jogador será eliminado.

Veja o cronograma da semana no BBB 25

Quinta (13): Prova do Líder

Sexta (14): Mira do Líder : o vencedor da prova vai escolher seis pessoas como alvo e Poder Curinga: Poder Direto - o dono do poder tira uma pessoa da Prova Bate-Volta;

: o vencedor da prova vai escolher seis pessoas como alvo e Poder Direto - o dono do poder tira uma pessoa da Prova Bate-Volta; Sábado (15): Prova do Anjo , com o Anjo imunizando uma pessoa;

, com o Anjo imunizando uma pessoa; Domingo (16): Formação de paredão triplo;

Terça (18): Eliminação de um participante.

Legenda: Cronograma foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt Foto: Reprodução/TV Globo

Como será a formação do paredão?

Antes do paredão ser formado, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister.

Imunidade

Renata imune pela Vitrine do Seu Fifi

1 imunizado pelo anjo

Emparedados

1 emparedado pelo Líder

2 mais votados pela casa

1 contragolpe do indicado pelo líder (ele só pode votar em pessoas que estavam na Mira do Líder)

Bate-Volta

2 pessoas jogam (O dono do Poder Direto tira a chance de uma pessoa jogar o Bate-Volta)

1 pessoa se salva

O eliminado no Paredão deixa o jogo na próxima terça-feira (18).

