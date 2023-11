Dois anos após sua morte, Marília Mendonça ainda lidera como maior fenômeno do sertanejo

No dia 5 de novembro de 2021, quando um avião caiu em Piedade de Caratinga, região Leste de Minas Gerais, vitimando cinco pessoas, o Brasil inteiro ficou em choque com a perda de um dos maiores talentos da música contemporânea nacional: a cantora Marília Mendonça.

Aos 26 anos, Marília Mendonça, a "Rainha da Sofrência", figurava como um dos maiores nomes do sertanejo - e, mesmo após sua morte, continua liderando rankings e embalando tristezas, decepções amorosas e momentos alegrias dos fãs.

Segundo o g1, em 2021, Marília foi a segunda artista mais ouvida do País. Em 2022, a artista ficou 28 semanas no 1º lugar do Spotify nacional. E agora, em 2023, além de ter sido a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções na plataforma, não sai da playlist "Top 50 Brasil", que mostra os sucessos mais ouvidos pelos brasileiros.