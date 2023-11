Marília Mendonça era fã do chope de vinho do antigo Chopp do Bixiga, em Fortaleza; relembre

A chegada do famoso chope de vinho do Bixiga a uma casa de eventos localizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE), despertou a história da relação de Marília Mendonça com a bebida cearense. A sertaneja era fã da receita e chegou a relatar a paixão no documentário "Todos Os Cantos", lançado pela plataforma Globoplay.

Em 2019, Marília Mendonça veio à capital cearense gravar um dos clipes do especial sertanejo. Em plena Praça Verde do Dragão do Mar, ela registrou com os fãs a canção "Sem Sal". Durante os momentos de intervalo, ela interagiu com o público e disparou aos cearenses: "Eu tô numa saudade do chope de vinho daqui! Vocês não tão entendendo".

Ainda em cena do especial — durante trajeto do local da gravação ao hotel — Marília mendonça brincou: "Eu virei dois copos de chope de vinho! Tô legal!".

Produtor levou bebida cearense para cantora nos bastidores

Legenda: Show gratuito da cantora no Dragão do Mar Foto: Kid Junior/SVM

Aélio Daniel, ex-gerente do antigo Chopp do Bixiga, contou à coluna como a bebida chegou à sertaneja:

"A Marília ficou sabendo que estava perto do local onde vendia o chope. Ela mandou o produtor dela ir no Bixiga para pegar porque a multidão não deixou ela chegar até lá. Estava muito lotado. Então, foi o chope que foi até ela", explicou o ex-funcionário, que trabalhou 20 anos no local.

Na época, a coluna cobriu a gravação. Marília chegou a Fortaleza pela manhã. De surpresa, com panfletagem na Praça do Ferreira, ela anunciou o show.

À noite, diferentes caravanas de fãs vindas do interior do Estado, lotaram o cruzamento das avenidas Leste Oeste com Dom Manuel. Na época, o evento parou o trânsito de uma das aréas mais nobres da Cidade. Pessoas se aglomeraram até em árvores para poder acompanhar a gravação. E o que era para ser apenas um clipe, virou um show de pouco mais de uma hora.

Bebida voltou a ser ofertada no Dragão do Mar

O chope de vinho, carro-chefe do antigo Chopp do Bixiga, volta a ser comercializado em Fortaleza nesta sexta-feira (3). A receita foi adquirida e incorporada pelo Gandaia Bar, ex-vizinho do Bixiga.

Desde o encerramento das atividades do Bixiga, em abril deste ano, turistas desavisados chegavam ao Dragão do Mar ávidos pelo famoso chope de vinho e saíam frustrados. Agora, poderão reencontrar a tradição.

À época em que foi criado, no início dos anos 2000, o chope de vinho tinha teor alcoólico entre 10% e 11% e era vendido a R$ 0,50. No entanto, agora, a bebida custará R$ 12,90 e terá um teor alcoólico de quase 13%

A lista de famosos que já passaram no antigo bar é grande. Segundo Aélio Daniel, nomes como Beto Barbosa, Maria Padilha, Daniel Oliveira e Silvero Pereira já degustaram da bebida cearense.