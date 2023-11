Chope de vinho do antigo Chopp do Bixiga volta a ser vendido no Dragão do Mar; entenda

O chope de vinho, carro-chefe do antigo Chopp do Bixiga, volta a ser comercializado em Fortaleza nesta sexta-feira (3). É que a receita da bebida foi adquirida e incorporada pelo Gandaia Bar, ex-vizinho do Bixiga, que segue na região tentando, ao mesmo tempo, manter tradições e atrair públicos novos e diversos para o Dragão do Mar.

Segundo o gerente do Gandaia Bar, Siddartha Gautama, a receita foi aprendida pelos funcionários com um ex-gerente do Bixiga, que ganhou os direitos sobre o chope de vinho e, hoje, é um "franqueador" da bebida. "Quando eles fecharam, parecia inevitável que a gente tivesse de abrigar o pessoal [clientes do bar]", compartilhou.

Desde o encerramento das atividades do Chopp do Bixiga, em abril deste ano, Siddartha conta que foram incontáveis as vezes em que turistas desavisados chegaram ao Dragão do Mar ávidos pelo famoso chope de vinho e saíram frustrados. "Achavam que nós éramos o Bixiga", brincou o gerente.

A relação com o antigo bar, inclusive, sempre foi boa. Segundo Siddartha, os dois estabelecimentos sempre acabaram compartilhando, de certa forma, a clientela, o que facilitou também esse novo momento.

"O Bixiga sempre foi um ponto de referência, estava há mais de 20 anos no mercado. Como vizinhos, às vezes, vinha público de lá pra cá, às vezes, o nosso ia pra lá. A gente sempre teve uma boa relação com os donos da outra casa. No Instagram, eles mesmos estão apoiando a gente", reforça.

À época em que foi criado, no início dos anos 2000, o chope de vinho tinha teor alcoólico entre 10% e 11% e era vendido a R$ 0,50. No entanto, agora, a bebida custará R$ 12,90 e terá um teor alcoólico de quase 13%. O que não muda é a forma de servir: geladíssimo, com o colarinho — espuma — típico da cerveja por cima, que serve para manter a temperatura da bebida.

Para isso, os funcionários do Gandaia passaram por treinamento, junto com a análise do público que tem começado a frequentar o local.

"Mesmo antes do chope de vinho a gente já passava por uma mudança do nosso público. Pessoas mais velhas, casais. A gente já vem notando que desde abril estava tendo um público mais velho, mais família", continua o gerente do Gandaia Bar. Ele lembra, inclusive, que o Gandaia Bar e o Gandaia Club têm propostas diferentes, com esse primeiro tendo o boteco em essência.

Criação do chope de vinho

Em abril deste ano, o Diário do Nordeste contou que o chope de vinho foi criado pelos primeiros donos do Chopp do Bixiga, Ciro Flamarion e Maurício Invernizzi.

Ciro, particularmente, não gostava de beber vinho quente. Por isso, teve a ideia de fazer um numa chopeira, para tomar gelado. E a invenção deu tão certo que logo a bebida virou uma das preferidas da clientela. "Com R$ 3, você tomava quase dois litros e meio; com R$ 5, ia pro hospital", brincou, saudoso, o último dono do estabelecimento, Raphael Monte.

Na mesma entrevista, ele ressaltou como o consumo da bebida acabou virando tradição entre os que frequentavam os arredores do Dragão do Mar, fossem turistas ou moradores locais.

Com o fechamento do local, Raphael Monte lembrou das dificuldades e do legado deixado em meio à história saudosa do Bixiga. "Tocamos o coração de muita gente. Todo mundo aprendeu muita coisa com o Bixiga. Isso, para mim, é mega importante. Tivemos muitos problemas? Sim. Mas nossa energia é incomparável", reforçou.