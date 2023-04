Chopp do Bixiga vai encerrar as atividades após quase 25 anos, em Fortaleza

Após quase 25 anos de funcionamento, o Chopp do Bixiga comunicou, no último sábado (15), que está encerrando as atividades neste mês de abril. Em publicação nas redes sociais, Raphael Monte, atual proprietário, relatou aos frequentadores sua relação com o bar que já havia sido de seus pais.

Raphael Monte proprietário do Chopp do Bixiga O Bixiga foi palco de muitas tristezas (quem nunca foi consagrar um 'chifre' que levou ou então se despedir de um amigo bebendo Chopp de vinho)? Mas nós também fomos palcos de muitas alegrias. Foram mais de 40 pedidos de casamentos, centenas de pedidos de namoros, milhares de casais que se conheceram embriagados daquela bebida.

O proprietário contou ainda como foi ter crescido no bar. "Quando meus pais abriram o Bixiga, eu tinha 14 anos. Era um 'moleque' e fui um dos primeiros funcionários deles. Cresci lá dentro. Muitos dos que hoje são meus funcionários são pessoas que eu chamava de 'tio' e 'tia'", escreveu.

Pensar que o fim do bar é um fracasso não é para Raphael. "Acima de tudo, foram 25 anos de alegria, de união, de famílias que se formaram dentro da nossa praça. Sempre fomos palco de felicidade! Porém, nem tudo é eterno e mesmo as melhores festas do mundo, chegam a um fim, onde, quem sair por último, apaga a luz, por favor", contou.

O bar que marcou gerações da cidade de Fortaleza encerra as atividades no próximo dia 30 de abril. Conforme o proprietário, todos os dias terão promoções. "Os que quiserem vir nos dar um abraço, reviver bons momentos, dizer Adeus e cantar uma última vez "Evidências" na voz do Márcio Silva, estão convidados. Sintam-se mais bem-vindos do que sempre foram", conclui.

Nos stories, o proprietário do bar colocou a disposição para ajudar os 20 funcionários a conseguirem outros empregos. "Nada honraria mais a nossa memória do que saber que cada um dos nossos 20 colaboradores já tem o seu novo ganha-pão no dia 30 quando dermos aquele último abraço".