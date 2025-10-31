Diário do Nordeste
Visita ao cemitério com várias sepulturas marcadas, usuários refletindo e homenageando entes queridos em um ambiente tranquilo ao ar livre.

Ceará

Cemitérios de Fortaleza terão programação especial no Dia de Finados

Veja as missas, orações e homenagens que acontecerão nos cemitérios da Cidade no domingo (2).

Geovana Almeida* 30 de Outubro de 2025
vídeo mãe

Segurança

Criança com autismo sai sozinha de escola em Fortaleza, e Polícia investiga caso

A Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes apura abandono de incapaz.

Bergson Araujo Costa 23 de Outubro de 2025
Foto de Raimundo do Queijo segurando cerveja. Ao redor dele estão pessoas bebendo cerveja e sentadas em uma mesa. Duas pessoas estão pé também.

Verso

Raimundo do Queijo faz festa da 'ressurreição' no Centro de Fortaleza

Nesta semana, um vereador cometeu gafe ao pedir um minuto de silêncio pela suposta morte de Raimundo

Redação 05 de Outubro de 2025
imagem

Segurança

Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo

O homem já responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de outros quatro procedimentos por crimes de roubo

Bergson Araujo Costa 23 de Setembro de 2025
vídeo

Zoeira

Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes

É a primeira que ela se apresenta no Cineteatro São Luiz

João Lima Neto 12 de Setembro de 2025
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Feira Mais Vinil

Verso

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

João Gabriel Tréz 07 de Setembro de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza

Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz 22 de Agosto de 2025
Com a aquisição, a Unifametro passará a integrar a rede Wyden

Negócios

Centro Universitário Unifametro é vendido por R$ 62 milhões a grupo educacional atuante no CE

O negócio inclui a base atual de 8,1 mil alunos

Redação 14 de Agosto de 2025
Cenas de incêndio no centro de Fortaleza

Ceará

Incêndio atinge loja de móveis no Centro de Fortaleza

Fogo começou no início da tarde deste domingo em prédio com grande carga de materiais inflamáveis, como móveis e eletrodomésticos

Redação 20 de Julho de 2025
