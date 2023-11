Cearense Matuê vence no MTV EMA na categoria 'Melhor Artista Brasileiro'

O rapper Matuê levou para casa o prêmio de Melhor Artista Brasileiro do MTV Europe Music Awards deste ano. O anúncio da premiação aconteceu na tarde deste domingo (5). O cearense concorria com Anavitória, Manu Gavassi, Kevin O Chris e Luísa Sonza.

Taylor Swift, que virá para o Brasil com a The Eras Tour, foi uma das artistas que mais se destacaram no EMA. A estadunidense venceu sete categorias. Já a brasileira Anitta venceu categoria de Melhor Artista Latina, na qual disputava com nomes como Shakira, Rosalía, Bad Bunny.

A cerimônia de entrega dos troféus aconteceria hoje, em Paris. O evento, no entanto, foi cancelado por conta de ameaças de bomba que a cidade luz estava enfrentando.

Confira a lista completa:

Melhor Artista Afrobeats: Rema

Melhor Artista Alternativo: Lana Del Rey

Melhor Artista: Taylor Swift

Melhor Colaboração: KAROL G and Shakira – “TQG”

Melhor Artista Eletrônico: David Guetta

Melhor Artista Hip Hop: Nicki Minaj

Melhor Artista K-Pop: Jung Kook

Melhor Artista Latina: Anitta

Melhor Artista Ao Vivo: Taylor Swift

Revelação: Peso Pluma

Melhor Artista Pop: Billie Eilish

Melhor Artista Push: Tomorrow X Together

Melhor Artista de R&B: Chris Brown

Melhor Artista de Rock: Maneskin

Melhor Música: Jung Kook Featuring Latto – “Seven”

Melhor Clipe: Taylor Swift – “Anti-Hero”