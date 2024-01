Maria Melilo se pronuncia após denunciar namorado por violência doméstica

A campeã do BBB-11, Maria Melilo, de 40 anos, se manifestou, nesta quarta-feira (17), após as notícias sobre a denúncia dela contra o namorado, o comediante Luiz França, por violência doméstica. Usando o Instagram, a artista afirmou estar bem e pediu que as pessoas não entrem na sua privacidade.

“Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, publicou nos Stories.

Melilo voltou a ser notícia após registrar um boletim de ocorrência, no último sábado (13), em que denuncia ter sido agredida com socos e chutes pelo namorado. Ela pediu uma medida protetiva de urgência contra Luiz França.

As informações foram reveladas no Fofocalizando, do SBT. No BO, ao qual a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, teve acesso, a ex-sister relatou que “as agressões se deram em decorrência de uma discussão ocasionada por conta de ciúmes”, durante um churrasco ocorrido no sábado. O pedido de medida protetiva foi encaminhada ao Poder Judiciário.

Na terça-feira (16), Luiz França também compareceu à delegacia para dar a sua versão dos fatos. Segundo ele, a briga aconteceu em casa. Na ocasião, além do casal, um amigo dele, chamado Thiago, também estava presente.

Ainda de acordo com o comediante, Maria foi quem teve uma crise de ciúmes ao pegar o celular de Luiz e o “agrediu fisicamente com socos e arranhões, restando-se lesionado”. A ex-BBB ainda teria jogado diversas taças e copos e, segundo o namorado, ela “pegou uma faca grande e o ameaçou de causar um mal injusto e grave”.

Tanto Maria Melilo quanto Luiz França foram encaminhados para a realização de corpo de delito no IML.

Namoro

O casal assumiu o namoro em agosto de 2021. Na ocasião, Maria contou à revista Quem que eles se conheceram dois meses antes, quando ela participou do podcast “Papagaio Falante”, que Luiz apresentava com Sérgio Mallandro. "O Luiz me faz bem e me faz dar boas risadas, até porque ele não é humorista só no palco; é no dia a dia também", contou na época.