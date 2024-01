Galvão Bueno e esposa curtem férias na praia de Flecheiras, no Ceará

Galvão Bueno, 73, e a esposa, Desirée Soares curtem férias na praia de Flecheiras, no Trairi, no Ceará. A influenciadora, de 54 anos, publicou, nas redes sociais, fotos e vídeos, nesta quarta-feira (17), das férias que passa no Ceará, com o marido.

"Férias maravilhosas no Ceará! E a segunda e a terça foram especiais! Do mar para a serra, e da serra para o mar em um helicóptero que lembra o capacete de Ayrton Senna! Espetacular", escreveu no Instagram Desirée.

Durante o período em que estão no litoral oeste do Estado, o casal já realizou passeios de quadriciclos na areia e de helicóptero. A influenciadora e apresentador começaram a compartilhar a viagem com os seguidores desde o último domingo (14).

Nos stories do Instagram, o casal compartilhou momentos na praia tomando banho de mar. O cantor Durval Lelys também se encontrou com Desirée e Galvão na noite desta quarta-feira (17).

Legenda: Galvão Bueno e Durval Lelys curtem férias no Ceará Foto: Reprodução/Instagram/@desireesoares

O casal está junto há mais de 20 anos e se conheceram em Londrina, no Paraná. Eles são pais de Luca Bueno, de 22 anos. Galvão também é pai de Letícia Bueno, de 49, Cacá Bueno, de 47, e Popó Bueno, de 45, do casamento com Lúcia Costa. Já Desirée também é mãe de Leonardo, que tem 27 anos.