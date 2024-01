Virgínia está grávida do terceiro filho com Zé Felipe: 'Nos pegou de surpresa'

A influenciadora digital Virgínia Fonseca está grávida de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. O anúncio foi publicado na noite desta quarta-feira (17) por meio das redes sociais, com um ensaio de fotos da família e um teste de gravidez. Segundo a empresária, a gestação foi uma surpresa para o casal.

"Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus; 2024 É NOSSO", escreveu ela na legenda da publicação. Virgínia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

A publicação recebeu diversos comentários de fãs e amigos famosos do casal. "Parabéns! Deus abençoe!!! Saúde amem", escreveu Tata Werneck. "Meuuuuuu Deus", comentou a atriz Marina Ruy Barbosa.

Virginia achou que estava com 'intoxicação por remédios'

Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, a influenciadora digital deu detalhes de como descobriu a gravidez. Ela revelou que estava tentando engravidar desde o nascimento de Maria Flor e começou a fazer tratamentos hormonais para a nova gestação.

Segundo Virgínia, ela chegou a confundir os sintomas da gravidez do terceiro filho com uma intoxicação por medicamentos.

"Começou a me dar uma cólica e enjôo. Pensei: 'Não podia ter tomado esse Tylenol, porque já tinha tomado medicamento no Doutor Alessandro. Ferrou, vou ter intoxicação por causa do remédio'. Criei na minha cabeça, fiquei bitolada", disse. "Fui no banheiro, estava com vontade de gorfar, e gorfei. Pensei que era por causa do remédio, não fiz teste, nem nada", contou.

Como os enjoos se tornaram persistentes, ela resolveu fazer o teste de gravidez, já que estava se preparando para realizar um procedimento estético e temeu estar grávida.

"A [Poliana] estava lá, fui no banheiro, fiz xixi no teste e deu positivo", relatou a empresária. Ela diz ainda que realizou mais dois testes de farmácia e fez um exame de sangue para certificar a gravidez.

Rumores de gravidez