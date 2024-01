Bruno Luperi, autor do remake de 'Renascer', fala sobre força da personagem Buba: 'uma luz nova'

O autor do remake da novela "Renascer", que estreia na TV Globo na próxima segunda-feira (22), compartilhou que a nova versão busca dialogar com debates atuais, criando pontes sobre temas como amor e tolerância. Nesse cenário, Bruno Luperi revelou que houve um grande cuidado para a construção da personagem transexual Buba, que era intersexual na versão de 1993.

"É uma novela que tem questões muito, muito delicadas. Acho que uma das atualizações que essa novela precisa é dialogar com nosso tempo. Então, eu acho que esse é novo momento, de uma sociedade mais alerta, com mais pautas e urgências de como querem ver essas pautas sendo discutidas e aprofundadas. E acho que a novela é um instrumento espetacular para que isso aconteça", afirmou em entrevista ao Diário do Nordeste.

No caso de Buba, Bruno explicou que tratou a temática com cuidado. "A Buba tem uma função dramática de uma personagem que se relaciona com o filho de um protagonista que é um coronel", disse.

Bruno Luperi "Há 30 anos, talvez a gente não tivesse a ferramenta para discutir esse tema da maneira como a gente tem hoje, falar sobre o patriarcado, sobre o machismo, sobre essa urgência de isso ser revisitado e de quanto isso é tóxico para homens, mulheres, crianças, para a sociedade de forma geral".

"Então, eu acho que a gente tem uma luz muito nova para discutir sobre isso, sobre questões de gênero que há 30 anos atrás a gente não tinha", acrescentou.

Esse olhar cuidadoso também ocorre com outros personagens da novela, como Inácia, que discutirá a ancestralidade africana dela. "Uma mulher, candomblecista ali, uma mulher que acaba readquirindo o orgulho dela, de quem ela é, e do que ela carrega", detalha.

Quem interpreta Buba no remake de Renascer?

Gabriela Medeiros é atriz que interpreta Buba no remake de "Renascer". Na nova versão da novela, a condição de intersexual da personagem foi alterada. Agora, Buba é uma mulher trans.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, a intérprete, que também é transexual, chegou a conversar com Maria Luisa para pedir conselhos. Ela sugeriu para Gabriela seguir pelo "caminho da doçura".