Saiba o motivo de Adriana Esteves não ter aceitado convite para o remake de ‘Renascer’

A atriz Adriana Esteves foi convidada para participar do remake de “Renascer”, que tem estreia prevista para o dia 22 de janeiro de 2024, no horário das 21h, da TV Globo, mas não aceitou devido às dificuldades em conciliar sua agenda de trabalho.

No mesmo período que rodaria “Renascer”, a atriz estaria ocupada com as gravações da segunda temporada da série “Os outros”, do Globoplay. As informações são do jornal O Globo.

O papel pensado para Adriana seria o da cafetina Jacutinga, que foi interpretado por Fernanda Montenegro na versão original. Com a negativa, Juliana Paes ficou com o personagem no remake.

Depressão

Adriana Esteves participou da versão original de “Renascer”, no papel da mocinha Mariana, uma das protagonistas da trama. No entanto, na época, a personagem não foi bem aceita pelo público e recebeu muitas críticas. A atriz já falou publicamente que essa repercussão a fez entrar em depressão, por três anos.

“Eu havia me separado, comecei a fazer uma novela atrás da outra, com personagens grandes, ganhei exposição e tinha pouca maturidade. Fiquei perdida, não segurei a onda. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com o antidepressivo. Foram os anos mais difíceis da minha vida”, disse ela, em entrevista à “Marie Claire”, em 2016.