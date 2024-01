Saiba por onde anda Maria Luísa Mendonça, a 'Buba' da antiga versão de Renascer

O remake de "Renascer" estreia na próxima segunda-feira (22), na TV Globo. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela foi lançada em 1993 e uma das personagens mais lembradas é Buba, que na época foi interpretada por Maria Luisa Mendonça.

O papel foi a estreia da atriz na televisão e ficou marcado pela personagem ser intersexual. Maria Luisa tinha 23 anos e já tinha uma carreira no teatro. Em entrevista ao jornal O Globo em outubro do ano passado, ela deu detalhes sobre como foi participar da novela.

"Foi um trabalho que me deixou muito feliz como atriz e um desafio enorme, principalmente pelo fato de eu ser uma mulher cis fazendo uma intersexual. Construí a Buba com muita humanidade. Me cerquei o máximo que podia de dados, pesquisei demais", declarou.

Maria Luisa segue trabalhando como atriz. A novela mais recente que participou foi “Verdades secretas 2". Ela também participou de projetos audiovisuais que serão lançados em breve, como o longa “Meu casulo de drywall” e a série “Americana”, do Star+.

Além da carreira de atriz, Maria Luisa tem um ateliê em São Paulo, onde realiza trabalhos nas áreas das artes plásticas, cênicas e visuais. Através do Instagram, onde acumula 55,5 mil seguidores, ela mostra os projetos que desenvolve no espaço.

A artista também é mãe de Julia, de 26 anos, fruto do relacionamento com o diretor Rogério Gallo. Eles se separaram no ano de 2000.

Quem interpreta Buba no remake de Renascer?

Gabriela Medeiros é atriz que interpreta Buba no remake de "Renascer". Na nova versão da novela, a condição de intersexual da personagem foi alterada. Agora, Buba é uma mulher trans.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, a intérprete, que também é transexual, chegou a conversar com Maria Luisa para pedir conselhos. Ela sugeriu para Gabriela seguir pelo "caminho da doçura".