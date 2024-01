Evaristo Costa recebe alta após ser internado para tratar Doença de Crohn

Evaristo Costa, de 47 anos, teve alta na manhã desta quarta-feira (17), após ser internado no Reino Unido, onde mora, para tratar complicações da Doença de Crohn. O anúncio foi feito pelo próprio jornalista através de suas redes sociais.

"Chegou a hora de dar tchau! A ALTA veio. Não estou saindo com a infecção totalmente controlada, segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral. Obrigado por todas as mensagens de carinho, apoio, orações... Obrigado por me fazer companhia por esses seis dias de internação", disse Evaristo, em publicação no Instagram.

O apresentador deu entrada em um hospital da cidade de Cambridge na última sexta-feira (12) e passou a compartilhar com os seguidores parte de sua rotina durante o tratamento.

Diagnóstico há quatro anos

Evaristo revelou que seu diagnóstico de Crohn é "relativamente novo". "Descobri há quatro anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá! Sigo com minha resistência imunológica na ‘sola do pé’", disse.

Alguns dos sintomas que levaram o jornalista à emergência foram diarreias (devido à doença, pode conter sangue), febre e perda de peso. No hospital, precisou recorrer à morfina para aliviar as dores.

"Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", completou.

O QUE É DOENÇA DE CROHN?

A doença de Crohn é crônica, não tem cura e é um dos tipos mais comuns de doenças inflamatórias intestinais. Os sintomas podem incluir febre, diarreia, cólica abdominal e sangramento retal. O tratamento com medicação ajuda a controlar a doença, mas nem sempre é suficiente.