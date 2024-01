BBB 24 pagará 'maior prêmio da história' e valor aumentará ao longo do jogo; veja

Após a eliminação de Lucas Pizane, na noite desta terça-feira (16), o ex-BBB 24 participou da primeira dinâmica para definir a premiação da temporada. A quantia exata não foi revelada, mas Tadeu Schimidt informou que a edição do reality show deste ano deve pagar o 'maior prêmio da história' da TV Globo.

Nesta edição, o eliminado terá o poder de aumentar o prêmio. Em uma roleta com vários valores, o ex-brother irá girar o equipamento e garantir o prêmio para os ex colegas de confinamento.

A edição começa com o valor zero e após o sorteio de Pizane foi adicionado o valor de R$ 250 mil ao prêmio.

Conforme o apresentador, o valor ainda será progressivo, aumentando ao longo do jogo. Tadeu apresentou o valor aos participantes no jardim da casa no fim do programa.

Histórico de premiações

R$ 500 mil

A primeira edição do BBB foi ao ar em 2002 e teve como primeiro vencedor o atual fisiculturista Kleber Bambam. À época, ele recebeu em sua conta bancária, após o programa, o valor de R$ 500 mil. Para fins de comparação, o valor é pouco mais da metade do que o economista Gil do Vigor, que nem chegou à final da edição 21, conseguiu apurar.

Também ganharam R$ 500 mil Rodrigo Cowboy (2002), Dhomini (2003) e Cida (2004).

Nas três primeiras edições, o segundo lugar recebia R$ 30 mil. Esse valor aumentou para R$ 50 mil entre as edições 4 e 7. Já o terceiro lugar recebia R$ 20 mil até a 5ª edição.

R$ 1 milhão

O salto de R$ 500 mil para R$ 1 milhão aconteceu no BBB 5, edição que transformou em milionário o ex-deputado federal Jean Willys, que está exilado na Espanha desde 2019 por ter sido ameaçado por grupos extremistas no Brasil.

Como Jean, quem também conquistou esse valor foram Mara (2006), Diego Alemão (2007), Rafinha (2008) e Max (2009). Nesse período, entre as edições 8 e 9, o segundo colocado passou a ganhar R$ 100 mil. Já o terceiro colocado recebeu R$ 30 mil nas edições 6 e 7 e R$ 50 mil na edição 8.

R$ 1,5 milhão

Foi a partir da décima edição do programa que o valor para o campeão passou para R$ 1,5 milhão, o que se manteve até a mais recente edição do reality, em 2022.

O primeiro brother que levou o prêmio para casa foi Marcelo Dourado (2010). Depois dele vieram: Maria (2011), Fael (2012), Fernanda Keulla (2013), Vanessa (2014), Cézar (2015), Munik (2016), Emily (2017), Gleici (2018), Paula (2019), Thelminha (2020), Juliette (2021) e Arthur Aguiar (2022).

O segundo lugar passou a ganhar R$ 150 mil e, o terceiro, continuou com R$ 50 mil.

R$ 2,8 milhões

Com dinâmica semelhante a da edição de 24, a vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles ganhou R$ 2,8 milhões do reality show.