Quem saiu do BBB 24? Lucas Pizane é o 3ª eliminado com 8,35% dos votos para ficar

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 24 com 8,35% da média dos votos para ficar. O resultado foi divulgado ao vivo nesta terça-feira (16).

Ele foi parar no paredão após ficar empatado com Alane nos votos pela casa. O líder Lucas Henrique teve que dar o voto de minerva e colocou Pizane no paredão. Também estavam na berlinda Beatriz e Davi.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

Neste ano, os votos nos paredões são para ficar. Também há duas maneiras de votar: o voto único, que é por CPF, e a votação da torcida, onde é possível votar várias vezes.

O participante eliminado é aquele com o menor percentual em média entre votos da torcida e únicos. Lucas Pizane recebeu uma média de 8,35% dos votos; Beatriz, 28,44%, e Davi foi o mais votado para permanecer, com 63,21%.

VEJA A MÉDIA DE VOTOS

Beatriz

Média: 28,44%

Voto Único: 29,48%

Voto da Torcida: 27,39%

Davi

Média: 63,21%

Voto Único: 62,86%

Voto da Torcida: 63,57%

Pizane

Média: 8,35%

Voto Único: 7,66%

Voto da Torcida: 9,04%

Como foi a formação do paredão

O Paredão começou a ser formado no domingo (14). O líder Lucas Henrique escolheu Beatriz para ir direto para a berlinda.

Antes da votação, seis participantes foram vetados de votarem no confessionário por outros brothers após sorteio, mas ainda poderiam ser escolhidos pelos demais competidores para irem ao paredão. O líder sorteou seis pessoas: Giovanna, Beatriz, Deniziane, Yasmin Brunet, Vinícius e Davi.

Os sorteados escolheram vetar, respectivamente, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi, Raquele e Matteus. Em seguida, aconteceu a votação no confessionário. Alane e Lucas Pizane ficaram empatados com quatro votos cada. O líder teve que dar o voto de minerva, e optou por Lucas Pizane.

Os seis participantes vetados foram chamados ao confessionário, onde deveriam, em consenso, escolher um participante para compor o paredão triplo. O escolhido do grupo foi Davi.