BBB 24: Bin Laden desconfia de manipulação de Nizam e relaciona paredão a 'sinal do público'

O cantor MC Bin Laden fez uma leitura de jogo que foi aplaudida pelos espectadores do BBB 24 durante a madrugada desta terça-feira (16). Ele se reuniu com os participantes Vinicius e Lucas Henrique na academia da casa para analisar o que a eliminação de Davi ou Pizane no paredão de hoje significaria para o grupo que eles formam.

"Quem ficar, a gente vai entender que algumas pessoas estão erradas no nosso grupo. Se o Davi ficar e o Pizane sair, a gente pulou na bala para defender o Pizane. Se o Pizane sair, a gente entende que o nosso grupo tem uma formação errada e tem alguém que não está encaixando. Pode ser eu", disse Bin Laden.

"Se a gente tiver certo naquilo que o Vini falou o Brasil tá vendo mano... Eu pulei numa bala e me fizeram sentir mal, como se eu fosse o fofoqueiro que espalhou uma mentira e criou uma situação. Se o Pizane sair é uma resposta de quem tá vendo, se ele sair vai ser uma resposta… pic.twitter.com/0W9iJ5hEBU — MC BIN LADEN (@mcbinladen) January 16, 2024

Os três também comentaram sobre a polêmica do momento dentro da casa: o fato de o participante Nizan ter falado que a influencer Vanessa Lopes vive olhando e falando para o espelho. Vinicius confirmou para Bin Laden a fala de Nizan, que negou ao cantor ter falado mal da colega de confinamento. "Eu estava lá, eu vi", disse Vinicius.

Conversa com Vanessa Lopes

Bin ainda conversou com sua aliada Vanessa Lopes sobre as dinâmicas do game. "Se o Vinicius estiver certo, quem está assistindo vai entender que você foi uma pessoa muito fácil de ser manipulada pelo Nizam", disse o cantor.

"E está tudo bem; se ele for manipulador, ele não ganha, Bin", retrucou Lopes.

Ela continuou: "Se o Pizane sair é isso, total. Eu entendo o que você está falando comigo, mas as coisas vêm sem precisar de nada. Se eu realmente estiver certa na minha teoria, as pessoas estão vendo. Se eu não estiver, as pessoas estão vendo. Espera que as informações estão vindo".

Na noite desta terça-feira (16), o terceiro paredão do BBB 24 vai eliminar Davi, Lucas Pizane ou Beatriz.