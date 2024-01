Rodriguinho diz que Yasmin Brunet terá 'mordaça' após modelo falar de compulsão alimentar no BBB

O cantor Rodriguinho voltou a fazer comentários sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no confinamento do Big Brother Brasil 24. Segundo a modelo, que é fumante, o nível de ansiedade dentro escalou ainda mais no reality show, já que ela tem buscado não recorrer ao hábito com maior frequência.

Percebendo a movimentação de Yasmin, Rodriguinho tem citado o desejo da modelo de se alimentar com frequência, criticando o corpo dela e fazendo piada com a situação. O pagodeiro chegou a dizer que Yasmin "sairia rolando" do programa.

Veja também

A filha de Luiza Brunet se mostrou levemente incomodada com a situação e pediu para que Rodriguinho não citasse mais a compulsão. No entanto, o pedido não parece ter sido escutado por ele.

"Você vai pedir, aí depois vai estar lá 'Yasmin, despensa' e vai ter uma mordaça", disse o cantor logo após a modelo dizer que iria pedir uma conversa com a psicóloga para falar sobre a compulsão.

"Com um timer, que só vai abrir na hora do almoço", ainda completou, aos risos. Yasmin aparentou estar desconcertada com o comentário. "Que cruel que você é", disse ela, baixando a cabeça.

Rodriguinho continuou no tema afirmando que na Xepa não há tanta comida como no VIP, deixando implícito que Yasmin teria que se controlar de qualquer forma. As declarações do artista já repercutiram negativamente nas redes sociais e foram responsáveis por um pronunciamento de Luiza Brunet para defender a filha