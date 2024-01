Amaury Lorenzo, o Ramiro de 'Terra e Paixão', termina relacionamento com documentarista

O ator Amaury Lorenzo, de 39 anos, que dá vida a Ramiro em "Terra e Paixão", terminou o relacionamento com o documentarista Sérgio Lobato, 43. As informações são da coluna "Veja Gente", da revista Veja.

A decisão de pôr fim à relação partiu do ator. Recentemente, durante o sucesso do personagem que se descobre gay, Amaury abriu o coração em uma entrevista ao jornal carioca Extra.

"Me considero um homem LGBTQIA+. Pode ser que daqui a pouco eu me case com outro homem, cis ou trans, com uma mulher, cis ou trans… Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha sexualidade. Não tenho problema com relação a isso”, declarou.

Amaury disse ainda que o assunto só incomoda quando ganha mais destaque que seu trabalho como ator. Discreto, ele evitava compartilhar fotos do casal nas redes sociais, mas, de acordo com a coluna, o relacionamento tinha muito tempo.

Além de documentarista, Sérgio era um renomado jurado das escolas de samba do carnaval de Vitória (ES). Ele também já ministrou oficinas de operação de câmera entre 2009 e 2011 para os Katukina do Rio Biá e os Tükuna. As produções estão disponíveis no serviço de streaming do Canal Futura, o Futura Play.

Com a conclusão da novela, nesta sexta-feira (19), Amaury já visa novos projetos em sua carreira. Ele está envolvido em um filme em fase de produção e no quadro "Dança dos Famosos", do Domingão com Huck.

Procurada, a assessoria do ator não se pronunciou a respeito.