Ramiro morre em Terra e Paixão? Veja o que acontece com o personagem na novela

Após enfrentar Antônio, interpretado por Tony Ramos, o capanga Ramiro (Amaury Lorenzo) foi espancado por outros peões como punição por desafiá-lo e tentar tirar Aline (Barbara Reis) do cativeiro. Nas cenas que foram ao ar, na segunda-feira (1), ele foi encontrado desacordado e ferido em uma estrada deserta.

Apesar da tentativa de salvar Aline e levá-la para a delegacia, Ramiro sofreu uma crise de ansiedade e não conseguiu ter forças suficientes para impedir que Antônio levasse ela de volta para cativeiro.

O par romântico dele, Kelvin (Diego Martins), encontrou o capanga desacordado. "Não pode ser! Ramiro, acorda. Acorda, Ramiro. Não me deixa, por favor. A gente tem que viver o nosso amor... A gente tem que casar, formar a nossa família", suplicou Kelvin.

O Kelvin encontrando Ramiro 😭 Tô com o coração dilacerado com essa cena! #TerraEPaixão pic.twitter.com/3hG4oRkfIV — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 2, 2024

O que acontece com Ramiro em Terra e Paixão?

Mesmo com os ferimentos, Ramiro não vai morrer. Nos próximos capítulos, o personagem de Ameury será levado a uma unidade hospitalar e revelará ao delegado Marino (Leandro Lima) a localização do cativeiro de Aline.

O capanga ainda será essencial para as revelações dos crimes de Antônio La Selva. Na quarta-feira (3), Aline visitará Ramiro no hospital. "Como um dia eu ia imaginar que o homem que matou meu marido, que tentou me matar, que me agrediu e perseguiu tanto, que esse mesmo homem quase daria a vida pra me salvar?", perguntará.

Veja também

Na cena, Ramiro pedirá perdão e admitirá arrependimento. "Eu estou muito arrependido. Entendo se você não me perdoar, mas nunca mais vou fazer maldade com ninguém. Eu queria voltar no tempo e desfazer tudo o que eu fiz de errado", dirá.