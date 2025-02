Preta Gil celebra presente de ex-namorado após receber alta

A cantora Preta Gil foi surpreendida por um buquê de rosas e uma carta do ex-namorado, o cantor Marcio Victor, vocalista do grupo Psirico, nessa sexta-feira (14). Ela compartilhou o gesto afetuoso em suas redes sociais.

No post, Preta exibiu a mensagem de Marcio, que se tornou um grande amigo ao longo do tempo. A carta expressava carinho e bons desejos para o futuro de Preta, que saiu do hospital após uma longa internação e retornou para casa.

"Esperei tanto por esse momento… rezei, pedi aos meus orixás que te protegessem. Pedi a Iemanjá pela sua saúde e hoje vejo você firme e forte. Que daqui pra frente sejam só boas notícias para a gente — chega de sofrimento! Te amo", diz ele na mensagem.

Marcio também fez uma promessa especial: "Depois do Carnaval, vou aí te dar um abraço e fazer aquele sambinha nosso, igual ano passado. Amo você."

Preta Gil e Márcio Victor mantiveram um relacionamento entre 2007 e 2008.

Veja a carta que Preta Gil recebeu:

Legenda: No post, Preta exibiu a mensagem de Marcio, que se tornou um grande amigo ao longo do tempo. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Entenda o caso de Preta Gil

No início de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino. Os sintomas iniciais que a levaram a buscar ajuda médica incluíam uma constipação intestinal severa e fezes alteradas, com muco e sangue.

Ela iniciou um tratamento que envolveu sessões de radioterapia e uma intervenção cirúrgica, incluindo a realização de uma histerectomia total abdominal, que consiste na remoção do útero. Após o tratamento primário, exames de imagem, tomografia e sangue não detectaram mais sinais do câncer.

No entanto, em agosto de 2024, Preta Gil anunciou que a doença havia retornado, com o câncer sendo encontrado em dois linfonodos, no peritônio (membrana que reveste órgãos abdominais) e no ureter.

Além disso, a cirurgia realizada também resultou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.

