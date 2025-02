Cerca de 55 dias após ser internada para um procedimento cirúrgico, a cantora Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para começar, agora, uma "nova etapa da recuperação" do tratamento contra o câncer. A artista foi submetida a uma cirurgia para retirada de tumores que durou mais de 20 horas e precisou de atendimento médico mais próximo desde o último dia 19 de dezembro.

Por conta da internação, Preta passou todas as festas de fim de ano no hospital. Com a saída, ela comemorou o novo momento. "Ufa, finalmente deitada na minha cama. Não estou nem acreditando. Cheguei em casa, tinha mesinha de bolo e brigadeiro, que meus amigos fizeram. A gente jantou, comi dois brigadeiros. Uma delícia!", disse ela.

Veja também Zoeira Preta Gil tem alta de hospital após quase dois meses de internação em SP Zoeira Preta Gil relata como se sente após 30 dias de internação: 'Janeiro, o mês do meu renascimento'

O momento é de comemoração, mas Preta revelou ainda sentir dores e acredita que levará um tempo até que a adaptação após a saída do hospital seja completa. "No hospital, era só tomar um remédio na veia que melhorava. Tudo isso requer paciência. A vinda para casa é uma etapa muito importante. Agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação para o meu corpo ficar bom para nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci", explicou.

Preta contou que, apesar do dreno e da sonda, a saída do ambiente hospitalar era algo importante. Segundo a cantora, a nova fase em casa também requer uma atenção constante para a reabilitação, enquanto ela também tem sido acompanhada por enfermeiros.

Na última semana, a cantora passou por nova cirurgia para suturar os pontos que tinham aberto, mas tudo correu conforme o esperado.

Celebração familiar

A saída do hospital não passou como algo despercebido pelos familiares e amigos da cantora. Uma festa foi preparada para que ela fosse para casa, momento em que a artista até conseguiu comer alguns docinhos após passar semanas em uma dieta restrita.

Legenda: Família comemorou a saída de Preta do hospital Foto: reprodução/Instagram

Gilberto Gil, pai de Preta, também usou as redes sociais para celebrar o momento. "O Brasil inteiro cuidou e hoje é dia do Brasil comemorar. Saúde, Pretinha!", disse ele ao publicar um vídeo da filha junto da equipe do hospital que a acompanhou.

Mesmo em casa, Preta vai continuar o tratamento em esquema ambulatorial, sendo acompanhada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira