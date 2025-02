Preta Gil tem alta de hospital após quase dois meses de internação em SP

Após quase dois meses de internação, a cantora Preta Gil recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira (11). Ela estava hospitalizada desde dezembro do ano passado, quando realizou uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores. O boletim médico detalhou que a cantora seguirá no tratamento contra o câncer no intestino.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Preta se emocionou ao ser homenageada pelos profissionais de saúde do hospital, que fizeram um corredor com balões coloridos para comemorar a alta médica e ainda a receberam ao som de "preta, preta, pretinha". Ela agradeceu a todos pelos cuidados.

"Finalmente estou de alta, depois de 55 dias internada no hospital após minha cirurgia!!! Foram quase 2 meses lutando e sem nunca deixar de acreditar!!! Agora inicio uma nova vida em casa e mais fortalecida!!! Obrigada Deus, meus Orixás e minhas Santinhas amadas!!!", escreveu na publicação.

Os profissionais Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira são responsáveis pelas equipes médicas que acompanham a artista. No texto, Preta ainda agradeceu a eles: "Obrigada aos médicos que me operaram, todos os profissionais que cuidaram de mim e trabalharam tão bem na minha reabilitação!!!".

"Obrigada a minha família, minha rede de apoio, a todos que puderam estar comigo, cuidar de mim e aos que me mandaram tanto amor, fé e energias positivas!!! Eu venci mais essa e a luta continua!!!" Preta Gil Cantora

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde, estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e de sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

A cirurgia de Preta também implicou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.