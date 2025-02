Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de fevereiro

A Lua ingressa em Libra, pedindo mais equilíbrio e leveza nas suas decisões. É um dia propício para deixar para trás vícios, medos e comportamentos limitantes que já não fazem sentido na sua vida. Se perceber que há alguma área em que você anda muito inflexível, repense sua postura: a energia libriana favorece a busca por harmonia e a disposição para enxergar outras perspectivas. A Lua em trígono com Plutão traz força interior para promover mudanças profundas. Esse aspecto incentiva a transformação e a regeneração, impulsionando você a liberar o que te prende ao passado. Em seguida, a oposição da Lua com Vênus pode gerar tensão nos relacionamentos ou na forma como você lida com seus valores e afetos, exigindo clareza e consciência emocional. O sábado pode ser decisivo no que diz respeito a escolhas importantes, podendo representar um “ponto final” em certos assuntos. Se algo não está fluindo ou já se esgotou, talvez seja hora de dar um basta. Confie na sua intuição e siga o que você realmente acredita e valoriza. Faça suas escolhas com coragem e siga em frente, pois este momento favorece atitudes que visam o seu bem-estar e o seu crescimento pessoal.

Signo de Áries hoje

A Lua em Libra pede harmonia nos relacionamentos e convida você a ser mais flexível. Com Plutão em jogo, é hora de reavaliar posturas e renovar sua forma de agir. Escolhas corajosas podem trazer a transformação que você tanto deseja.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.