Toda nudez será castigada

Dentre as emoções do último GRAMMY Awards tivemos Beyoncé ganhando prêmio de melhor álbum do ano e Doechii de melhor álbum de rap de 2025, além de looks sensacionais. Beyoncé e Doechii, as grandes estrelas que citei, estavam brilhantes, cada uma a seu modo, mas também vimos ótimas produções de Chappel Roan, Janelle Monae, Willow Smith, Lady Gaga e tantos outros.

É fato que as premiações na seara da música deixam os artistas muito mais livres do que em premiações cinematográficas. Não só no GRAMMY, mas no VMAs, Brit Awards e People’s Choice Awards, a gente percebe os artistas muito mais ligados à sua essência do que em outros tapetes vermelhos.

Mas, tá, não tô aqui pra falar mais uma vez dos looks mais vanguardistas, dos corpos fora do padrão que vimos, tô aqui pra falar de nudez. Mais especificamente da Bianca Censori.

Se você não sabe quem é ela, Bianca Censori é uma modelo australiana que hoje é conhecida apenas como “esposa do Kanye West”. Acho que isso é o suficiente para a gente entender a polêmica de tudo - especialmente do look que ela usou no GRAMMYs.

Desde que casou com o rapper Kanye West, Bianca Censori é carregada pelo marido aos holofotes e lentes dos papparazi como se fosse um mero acessório dele. Ele não só é muito mais famoso (e polêmico, já falei isso?), como é ele quem escolhe os looks que ela vai usar. Veja bem, quem sou eu pra criticar, não é? Eu sou consultora de imagem e estilo, mas eu me questiono sempre o quanto de interferência a Bianca tem na escolha desses looks.

Quando a gente inicia um processo de escolha de look para alguém, essa escolha não é feita baseada no meu entendimento do que é ideal e melhor para a pessoa que vou vestir. Meu conhecimento é técnico e apurado, mas quem vai vestir o tal look precisa estar envolvida 100% nesse processo. Não é o que eu vejo quando o assunto é Bianca Censori.

E aí que Hollywood, apesar de muito moderna e com esse ar de quem já viu de tudo, é a família do Herculano da peça de Nelson Rodrigues, “Toda nudez será castigada”: extremamente conservadora e machista.

Bianca sofre o escrutínio da mídia (e de todos nós) sempre que sai à rua com esses looks extremamente reveladores que, muito provavelmente, sequer são escolhidos por ela, mas que deixam muito claro que ela é esse objeto pertencente ao rapper.

Que fique claro: o problema não é a nudez. A mulher mostrar seu corpo é, talvez, uma das coisas que eu mais prezo na vida. Meu problema está com a objetificação de uma mulher, que sequer havia sido convidada à premiação, mas que cedeu aos caprichos megalomaníacos do marido (e aqui não cabe a nenhum de nós julgar este ato).

É importante que a gente sempre pense que tudo comunica alguma coisa. Todo look comunica alguma coisa. E quando a gente deixa alguém tomar conta dessa comunicação sem se envolver nas decisões, o resultado é desastroso.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora