Dia difícil para os gordofóbicos

Para quem já lê a minha coluna que, em breve, completa um ano, já me viu escrever e falar sobre esse assunto uma pá de vezes. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e repare bem a bagunça, pode começar pelos textos “Parem de romantizar a obesidade!” e “O estigma do peso nos impede de salvar e sermos salvos” para ter uma introdução perfeita do que vou falar hoje.

Sim, é sobre ela: a obesidade. Mais precisamente sobre como essa semana foi uma semana difícil para os gordofóbicos de plantão. Todas as vezes que escrevi aqui “será se o IMC é a métrica correta e ideal para medir a saúde de uma pessoa?” eu sabia que um dia os humilhados seriam exaltados.

O ponto é que em pleno 2025 a medicina evoluiu ao ponto de fazer a gente se perguntar se vale a pena sofrer tanto preconceito por causa de um cálculo matemático. Afinal de contas, quando resolveram definir a obesidade como uma doença crônica e multifatorial lá nos anos 1970, mais ou menos, a “intenção” era que pessoas maiores tivessem um melhor atendimento no ambiente clínico. Mas como de boas intenções o inferno tá cheio, nada disso aconteceu.

Corta pra janeiro de 2025, e o The Lancet lançou um artigo científico para falar de uma reformulação de cuidado com pessoas gordas. Isso mesmo, meus caros, uma luz no fim do túnel. O The Lancet, só a título de informação, é uma revista semanal da área das ciências médicas, que se diferencia por não veicular apenas testes clínicos e artigos sobre resultados de pesquisa.

Por ser a publicação com mais credibilidade na área, e também a mais antiga, ela tem um peso maior por organizar comissões para produzir grandes relatórios, o que a permite influenciar e intervir na área política.