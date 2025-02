CAPTEI: Sistema Verdes Mares Exibe “Milagre do Destino” em Sessão Exclusiva para Acionistas e Diretores do GEQ

Na tarde da última quinta-feira, 13, o auditório do Grupo Edson Queiroz (GEQ) foi palco de um momento especial: a avant-premiére do filme “Milagre do Destino”. Participaram da sessão acionistas, o CEO Carlos Rotella, superintendentes e diretores do GEQ, todos prontos, preparados e querendo uma experiência cinematográfica que celebra o início das comemorações dos 55 anos do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Carlos Rotella, Aélio Silveira, Paula Nogueira, Ruy do Ceará, Dani Gondim, Lenise e Felipe Queiroz Rocha Marcelo Pinto, Meiry Furtado, Aleksando Oliveira e Jorge Dória Foto: Kid Júnior

O longa-metragem feito “dentro de casa”, foi dirigido pelo diretor premiado, Alexandre Kemplerer. É baseado em uma história real de uma jornalista do SVM. Conta a luta da jornalista Marília Álvarez (interpretada por Dani Gondim), contra um linfoma agressivo, com o apoio incondicional de sua irmã, Lucimar (vivida por Rhaisa Batista). A profunda mensagem sobre a importância das relações familiares e o enfrentamento do câncer tocou todos os presentes, que saíram impactados.

Dani Gondim, que dá vida à protagonista, compartilhou a forte emoção de interpretar uma personagem tão intensa e real.

Legenda: Ruy do Ceará Foto: Kid Júnior

Lenise Queiroz Rocha expressou entusiasmo pela produção que empresta sua alma à "casa" Verdes Mares, enquanto Ruy do Ceará Filho, superintendente do SVM, destacou a qualidade dos conteúdos oferecidos pelo sistema, abrangendo desde jornalismo até dramaturgia, algo que vem ganhando destaque nacional.

Prova disso é que “Milagre do Destino” em breve vai estar em rede nacional, na Tela Quente. Um marco que reforça o compromisso do Sistema Verdes Mares com a cultura, a conscientização social e a qualidade dos produtos que oferece para o público.

Veja nas fotos captadas por Kid Júnior:

Legenda: Lenise e Felipe Queiroz Rocha Foto: Kid Júnior

Legenda: Fábio Ambrósio, Ruy do Ceará, Paulo Robertson e Carlos Rotella Foto: Kid Júnior

Legenda: Ângela e Dani Gondim, Felipe e Lenise Queiroz Rocha Foto: Kid Júnior

Legenda: Aélio Silveira Foto: Kid Júnior

Legenda: Meiry Furtado Foto: Kid Júnior

Legenda: Marcelo Pinto Foto: Kid Júnior

Legenda: Paula Nogueira Foto: Kid Júnior

Legenda: Ronaldo Aguiar, Marcelo Pinto e Reginaldo Monte Foto: Kid Júnior

Legenda: Lucas Ferinance Foto: Kid Júnior

Legenda: Ruy do Ceará, Marcelo Pinto e Daniel Luís Pereira Foto: Kid Júnior