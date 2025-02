Namorado de Bia Miranda oferece R$ 50 mil para achar envolvidas em briga com influencer: 'Quero na minha mão'

O namorado da influenciadora Bia Miranda, o funkeiro Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, ofereceu uma grande recompensa aos internautas que fornecessem informações sobre o paradeiro de duas mulheres envolvidas em uma briga ocorrida nesta sexta-feira (14) na saída de uma balada na zona oeste do Rio de Janeiro. “Quero as duas na minha mão”, disse ele em uma publicação.

Em um post nos stories de seu Instagram, Gato Preto anunciou que daria R$ 50 mil a quem localizasse as duas mulheres. “Ofereço 50 mil pra quem achar essas mina. Eu quero as duas na minha mão”, escreveu, em tom ameaçador. O cantor, no entanto, apagou a postagem logo após.

O que aconteceu

Bia Miranda, ex-participante de "A Fazenda 14" e grávida de Maysha, detalhou a briga em um vídeo nas redes sociais. Ela contou que a confusão iniciou quando duas mulheres estavam encostadas em seu carro, e, ao pedir educadamente que se afastassem, uma delas jogou bebida no veículo, gerando o desentendimento.

Segundo Bia, a mulher que jogou a bebida no carro rasgou sua roupa e puxou sua joia, o que a levou a reagir com socos e chutes. "Eu saí e já dei mesmo. Não vem tacar bagulho no meu carro, não", disse Bia.

Ela ainda explicou que a outra mulher, além de rasgar seu top, mordeu seu dedo e puxou seu cabelo. “Ela rasgou meu top, e eu paguei peitinho. E a mona mordeu meu dedo e puxou meu cabelo. Ela rasgou meu cordão de R$ 150 mil. Eu não brigo de puxar cabelo, eu brigo de dar soco. Teve uma hora que ela estava pedindo pelo amor de Deus para eu parar. Eu dei chute na cara dela mesmo com a minha bota. Deu chutei, deu soco, puxei cabelo. Não levo desaforo para casa", afirmou.

Bia também defendeu o namorado, e reconheceu que agrediu a jovem identificada como Milena Victoria de Souza. "O Samuel e meus amigos estavam em trocação com todo mundo. E vou falar mesmo o que fiz: dei chute na cara dela com minha bota, dei soco, puxei cabelo. E é isso, uma briga normal. E agora estão tentando jogar a culpa no Samuel", explicou.

