Grávida, a ex-Fazenda Bia Miranda se envolveu em uma briga generalizada na madrugada desta sexta-feira (14). Nas redes sociais, a neta de Gretchen afirmou que se desentendeu com duas mulheres que estavam encostadas em seu carro na saída de uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo Bia, que está grávida de um filho com o cantor Gato Preto, a confusão começou quando as mulheres se negaram a sair de perto e uma delas jogou uma garrafa de bebida contra o veículo.

"Eu saí e já dei mesmo. Não vem tacar bagulho no meu carro, não", disse a influenciadora. Miranda relatou ainda que a mulher chegou a rasgar sua roupa e puxar sua joia. Ela rebateu agredindo com chutes e socos.

"Ela rasgou meu top, e eu paguei peitinho. E a mona mordeu meu dedo e puxou meu cabelo. Ela rasgou meu cordão de R$ 150 mil. Eu não brigo de puxar cabelo, eu brigo de dar soco. Teve uma hora que ela estava pedindo pelo amor de Deus para eu parar. Eu dei chute na cara dela mesmo com a minha bota. Deu chutei, deu soco, puxei cabelo. Não levo desaforo para casa", afirmou.

Legenda: Relato de Bia Miranda sobre briga generalizada em saída e boate Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Bia Miranda expôs imagens de agressão em boate Foto: Reprodução/Redes sociais

Briga generalizada

A briga ganhou maior proporção quando amigos de Bia e o namorado dela, Gato Preto, se envolveram. A confusão generalizada resultou em uma das envolvidas no chão, com sangue no rosto.

Uma das mulheres envolvidas na briga se pronunciou nas redes sociais. Ela aparece em frente a uma delegacia denunciando o caso. Segundo ela, a briga foi desproporcional, pois foi agredida por muitas pessoas.

"Ela não me bateu sozinha. Foi uma baita covardia. Todo mundo na tropa dela me bateu", relatou ela, com o rosto com hematomas e arranhões.